40 anos depois da morte de Ian Curtis, Peter Hook, ex-baixista dos Joy Division, partilhou o vídeo do concerto que deu com a sua banda, The Light, em 2015.

Nesse espetáculo, é interpretado todo o repertório da banda de Manchester. O concerto teve lugar na igreja de Macclesfield, Inglaterra, em cujo coro Ian Curtis cantou quando era criança.

"Tocámos todas as canções dos Joy Division, foi uma loucura", recordou Peter Hook ao Consequence of Sound.

Na altura, 10 mil pessoas subscreveram a transmissão online. Agora, "So This Is Permanente" está disponível para streaming gratuito dueante 24 horas, nas páginas de YouTube e Facebook dos Joy Division. Ainda assim, Peter Hook a quem puder que faça uma doação à Epilepsy Society, em homenagem a Ian Curtis, que sofria dessa doença.