Snoop Dogg fez um aviso ao rapper 6ix9ine, que tem vindo a criticar pela sua colaboração com as autoridades.

Depois de Snoop Dogg lhe ter chamado "chibo", 6ix9ine deu a entender, numa story do Instagram, que o veterano tem telhados de vidro.

O jovem de 24 anos insinuou mesmo que Snoop Dogg denunciou Suge Knight, cofundador da editora Death Row, de forma a evitar problemas com a lei.

As acusações foram negadas por Snoop Dogg, que garante dar-se "muito bem" com Suge Knight e deixou um aviso a 6ix9ine: "É melhor que me deixes em paz, seu cabeça de cão, seu cabeça de arco-íris. Arranja um gato, deixa o Dogg sossegado".

Entretanto 6ix9ine, cujo verdadeiro nome é Daniel Hernandez, partilhou um vídeo que diz provar a traição de Snoop Dogg a Shante Broadus, com quem é casado há mais de 20 anos.