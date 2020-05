Morreu o ator Geno Silva, mais conhecido pelo seu papel no clássico "Scarface", de 1983. Tinha 72 anos.

De acordo com o "The Hollywood Reporter", Silva terá morrido no passado dia 9 de maio, em sua casa em Los Angeles. O ator há muito que lutava contra a demência.

Para além de ter interpretado o assassino de Tony Montana (Al Pacino) em "Scarface", Gene Silva entrou ainda em filmes como "Mulholland Drive" e "O Mundo Perdido: Parque Jurássico", e em séries como "Walker, o Ranger do Texas" e "A Balada de Hill Street".

Após a sua morte, a família do ator pediu aos fãs para que fizessem donativos à Association for Frontotemporal Dementia, de luta contra a doença.