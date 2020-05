Justin Bieber confessou que gostava de ter chegado virgem ao casamento com Hailey Baldwin. O casal, que oficiou a sua união em 2018, falou sobre "arrependimento" numa conversa para a série "The Bieber", gravada para o Facebook.

"Provavelmente mudaria muita coisa", começou por afirmar Bieber, hoje com 26 anos, "não me arrependo de nada porque aprendes com as coisas por que passas e são elas que fazem com que sejas quem és. Se pudesse voltas atrás e não tivesse de enfrentar algum do sofrimento por que passei, provavelmente ter-me-ia guardado para o casamento".

O cantor canadiano acrescentou ainda: "sei que isso parece uma loucura [mas] o sexo pode ser bastante confuso quando estás a ser sexualmente ativo com alguém". Baldwin, de 23 anos, não partilha da mesma opinião do marido: "não sei se diria o mesmo, mas tivemos experiências diferentes com tudo. Concordo com o facto de ser uma relação física por vezes pode tornar as coisas mais confusas".