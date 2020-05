Eddie Vedder recordou uma história que envolve o ex-basquetebolista Dennis Rodman e um concerto dos Jane's Addiction, nos anos 90.

O líder dos Pearl Jam, que diz ter "uma relação longa e profunda de amizade" com Rodman, viajou de Seattle a Las Vegas na companhia do atleta, três horas e meia antes do início do concerto - uma viagem que, normalmente, demora cerca de duas horas e meia de avião.

A história foi contada por Vedder em entrevista ao podcast de Bill Simmons, e remete para uma ocasião em que os Chicago Bulls, equipa de Rodman, jogaram em Seattle.

Enquanto Vedder e Rodman falavam no hotel onde a equipa se encontrava, os seguranças do basquetebolista entregaram-lhe três bilhetes de avião - com Rodman a explicar que os Jane's Addiction iriam tocar em Las Vegas, nessa noite.

"Virei-me para ele e disse: 'Jesus, são seis da tarde', e ele respondeu, 'chegamos lá pelas nove, eles não sobem ao palco antes das nove e meia'".

Os dois amigos acabaram por conseguir chegar a tempo, sentando-se num dos lados do palco à medida que a banda entrava. "Isto é relaxante, não é?", perguntou Rodman a Vedder, que acrescentou ainda que os dois voltaram a Seattle nessa mesma noite.

Veja a entrevista: