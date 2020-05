Depois do último live de Bruno Nogueira, que no passado sábado reuniu mais de 170 mil pessoas no Instagram, Beatriz Gosta partilhou na sua página um breve concerto de Manel Cruz.

À janela de sua casa, o músico do Porto ofereceu aos seguidores da humorista e rapper (com Capicua, atua como M7) algumas canções, com o ukulele ou a cappella.

O gáudio dos admiradores não foi acompanhado por um vizinho, que veio à janela reclamar - brevemente - do ruído noturno.

Veja aqui o concerto espontâneo, que começa com 'Vida Nova', tema-título do álbum a solo de Manel Cruz, lançado no ano passado.