A atriz Sarah Paulson já reagiu aos comentários de fãs que acreditam que Adele está cada vez mais parecida com ela fisicamente, defendendo que preferia ter o talento da cantora britânica a ser parecida com ela.

"Estava no Twitter e percebi que o meu nome estava nas 'trends'. Fiquei 'esperem, o quê? Morri? O que se passou?'", começou por dizer a atriz numa entrevista à rádio Sirius XM, "estava a andar para baixo no feed e percebi 'oh, é a cena da Adele novamente".

De seguida, Paulson elogiou o talento de Adele, defendendo que preferia ser como ela nesse aspeto: "preferia que comparassem o meu talento com o dela, dizendo que o meu é tão grande quanto o dela. O que, honestamente, não podem dizer porque ninguém é tão talentoso e fantástico como ela. É bastante irritante, mas aceito ser parecida com ela!".