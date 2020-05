A Loudwire publicou um vídeo que procura explicar o porquê de a música metal ser tão "zangada".

A revista recuou até às antepassados do metal - a folk e o blues, especialmente as suas canções de protesto - e traçou uma linha temporal que passa também pelo punk, pela velocidade de bandas como os Judas Priest e os Motörhead e pelo espetáculo visual de artistas como Alice Cooper ou os Kiss.

Bandas como os Venom (o "ponto zero" do black metal), os Metallica (líderes da cena thrash) e os Pantera são também mencionadas pela Loudwire, que junta ainda entrevistas a James Hetfield ou Max Cavalera: "Focámo-nos em questões que tinham significado para nós", explicou o ex-Sepultura.

"Por termos nascido num país do Terceiro Mundo, víamos as coisas do exterior. Pelo que decidimos criticar muitas das coisas que estão erradas no mundo de hoje".

Veja o vídeo: