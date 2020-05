"Dark Side of the Moon", álbum dos Pink Floyd, alcançou esta semana um feito notável: tornou-se no primeiro LP a passar 950 semanas (mais de 18 anos) no top de vendas da Billboard.

O disco ocupa agora ao 193º lugar da lista, mas apesar de tão baixa posição garantiu um recorde nunca antes alcançado - nem de perto nem de longe.

De acordo com a revista Forbes, apenas "Legend", de Bob Marley com os Wailers, poderá vir a rivalizar com "Dark Side of the Moon", tendo permanecido no top 200 durante 625 semanas.

À altura do seu lançamento, "Dark Side of the Moon" chegou a ocupar o primeiro lugar das tabelas, não só nos Estados Unidos como também em países como o Canadá e a Áustria.