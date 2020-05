Dave Grohl partilhou uma história de quando Bruce Springsteen assistiu a um concerto dos Foo Fighters, num novo artigo para a revista The Atlantic.

Grohl recordou uma ocasião em que o "Boss" esteve num dos primeiros espetáculos da banda, admitindo ter-se sentido "humilhado" quando soube que Springsteen só estava presente por querer ver a banda de abertura.

"Falámos um pouco antes do concerto, e lembrei-me não só de que existe um ser humano por detrás de cada super-herói, mas também das razões pelas quais milhões de pessoas se identificam com ele: ele é um dos verdadeiros", escreveu.

Após o concerto, Springsteen esteve nos bastidores para se encontrar com os Foo Fighters, revelando que assistiu ao espetáculo no meio do público. "Claro que assistiu: também estava à procura dessa ligação", continuou Grohl.

"Uns dias mais tarde, recebi uma carta dele a explicar tudo isto muito bem. Dizia ele que quando olhamos para o público, devemos ver-nos nele, assim como eles se vêem em nós", disse.