João Carvalho, promotor do festival Vodafone Paredes de Coura, anunciou a primeira banda para o cartaz da edição de 2021: Mão Morta.

"Posso dar uma notícia em primeira mão: para o ano, os Mão Morta vão estar em Paredes de Coura", afirmou, numa conversa que também juntou o vocalista da banda de Braga, Adolfo Luxúria Canibal, num direto para o website Global News.

"É uma certeza que eu já tenho formada na minha cabeça há algum tempo, desde que isto começou", continuou João Carvalho, perante a surpresa do músico: "a cereja no topo do bolo", afirmou, satisfeito também com a notícia de que o cartaz da edição de 2020 se manterá.

Recorde-se que essa mesma edição, agendada para agosto, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.