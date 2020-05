O cabelo de Slash é um dos mais facilmente reconhecidos do mundo do rock. Daí à sua inclusão num bolo de casamento seria um pulinho...

Foi o que aconteceu no enlace do próprio guitarrista com Perla Ferrar, em 2001: um boneco com a aparência de Slash (completa com o também famoso chapéu) e um pedaço do seu cabelo foi colocado no cimo do bolo de casamento.

Pip Doyle

Após o divórcio do casal, em 2018, o boneco em questão foi entregue à leiloeira Julien's, que o colocou agora à venda no eBay. A base de licitação está nos 3 mil dólares, pouco mais de 2700 euros.

A Julien's acrescenta ainda um certificado que garante que o cabelo do boneco é mesmo o de Slash, e que o mesmo foi de facto utilizado na cerimónia.