O humorista Bruno Nogueira emitiu, esta sexta-feira, o último direto do projeto "Como É Que o Bicho Mexe?", que ao longo dos últimos dois meses fez as delícias de milhares de portugueses em isolamento.

Neste último episódio, que chegou a contar com mais de 170 mil visualizações, Bruno Nogueira - acompanhado por Nuno Markl - circulou de carro por Lisboa, após ter pedido, na noite anterior, aos fãs para que colocassem luzes de Natal nas janelas de suas casas.

Ao longo da viagem, Nogueira foi conversando com personalidades como Beatriz Gosta, Salvador Martinha, Albano Jerónimo, João Quadros e até - uma surpresa - Cristiano Ronaldo, através da conta de Instagram de Giorgina Rodríguez, sua companheira.

A viagem, e o direto, terminaram no Coliseu dos Recreios, com uma atuação especial de Salvador Sobral (a interpretar 'Lado Esquerdo', dos Clã) e do pianista Filipe Melo, com o próprio Bruno Nogueira a cantar 'Vendaval', de Tony de Matos.

Veja aqui o último "Como É Que o Bicho Mexe?", na íntegra: