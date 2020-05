O neurocientista holandês Jacob Jolin elaborou uma fórmula que permite determinar quais as canções que mais deixam as pessoas felizes.

As canções eleitas por este neurocientista, que vão dos Bon Jovi aos Queen, passando por Beach Boys e ABBA, possuem todas um ritmo entre 140 e 150 BPMs (mais que a canção pop "típica", que tem em média 118 BPMs), o que combinado com as letras e o tom fazem delas as canções mais "boa onda" que se podem encontrar.

Jacob Jolin é peremptório: estas são as canções mais felizes do mundo - ideais para tempos de incerteza e ansiedade. Confira:

1. Queen, 'Don't Stop Me Now'

2. ABBA, 'Dancing Queen'

3. Beach Boys, 'Good Vibrations'

4. Billy Joel, 'Uptown Girl'

5. Survivor, 'Eye of the Tiger'

6. The Monkees, 'I'm a Believer'

7. Cyndi Lauper, 'Girls Just Want to Have Fun'

8. Bon Jovi, 'Livin' on a Prayer'

9. Gloria Gaynor, 'I Will Survive'

10. Katrina and the Waves, 'Walking on Sunshine'