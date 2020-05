Morreu Phil May, guitarrista da banda britânica The Pretty Things. Tinha 75 anos.

O anúncio da sua morte foi avançado pela própria banda. May faleceu devido a "complicações" derivadas de uma operação de emergência à anca, após sofrer uma queda de bicicleta.

"Ele não estava bem de saúde quando os Pretty Things deram o seu último concerto ao vivo", pode ainda ler-se no comunicado da banda.

Os Pretty Things foram uma das bandas mais populares do Reino Unido nos anos 60, editando êxitos como 'Don't Bring Me Down', 'Honey I Need' e 'Cry to Me'.

A banda é também reconhecida pelo álbum "S.F. Sorrow", de 1968, considerado por muitos como a primeira "ópera rock" e influência enorme para os The Who.

O último concerto dos Pretty Things teve lugar em 2018 e contou com a participação especial de David Gilmour e Van Morrison. A banda atuou em Portugal em 2016, no Cave45, no Porto.