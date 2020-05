Matt Bellamy revelou ter comprado a guitarra com a qual Jeff Buckley gravou o icónico "Grace", álbum de 1994.

Em entrevista à revista "Guitar World", o músico afirmou que a Fender Telecaster de 1993, que Buckley tocou em canções como 'Hallelujah', poderá vir a ser utilizada no próximo álbum dos Muse.

"Não a comprei para a pendurar na parede, com uma fotografia do Jeff", explicou. "Comprei-a para a usar, para que esta guitarra continue a fazer parte da música. Quero acreditar que é isso que ele quereria".

Sobre a guitarra em si, Bellamy afirmou "ter um som estranho", "extremamente vítreo e claro". "Não soa a nenhuma outra guitarra que já tenha usado", acrescentou.

O vocalista e guitarrista dos Muse disse ainda que já gravou com a guitarra, com a "superbanda" Jaded Hearts Club. "Mas espero poder usá-la aqui e ali, e no próximo álbum dos Muse, também".