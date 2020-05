101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Sonho Azul', Né Ladeiras

(1984)

Em 1973, um professor universitário e ativista chileno é torturado e assassinado pelo neurótico regime de Pinochet. Victor Jara seria, desde aí, um ícone da liberdade e de oposição a regimes opressores. O seu nome pareceu por isso apropriado a uma banda nascida nos ecos da liberdade em Portugal – numa época em que a Brigada se dedicava a decompor os versos e as músicas que se faziam em países desassossegados da América Latina.

Né Ladeiras era uma das vozes desse projeto que mais tarde soube aconchegar a música mais tradicional de Portugal – que soube juntar instrumentos, recolher cancioneiros e dissociar das nossas raízes musicais o xaile e a postura curvada. Em 1982, aventurou-se em nome próprio com o álbum ‘Alhur’. A cantora da Brigada Victor Jara, que se conotara com a esquerda interventiva, quis nesse álbum os Heróis do Mar, músicos virtuosos mas conotados com outra intervenção e sobretudo com outras latitudes musicais. Os Heróis do Mar souberam ler bem mais do que se pronunciava e fizeram desse primeiro álbum de Né Ladeiras um prelúdio do que iria fazer dali para a frente. E serviu para acicatar a sua liberdade em escolher o que queria fazer.

Né Ladeiras, por feitio ou influência das gentes que com ela partilharam palcos, nunca soube infletir a sua dignidade: no início dos anos 80, a editora sugeriu que trocasse de nome; queriam fazer dela uma Rita Lee à portuguesa. Queriam fazer dela o que Né Ladeiras nunca fora nem nunca seria. Cedeu apenas a Pedro Ayres Magalhães ao fazer o álbum de que menos gosta no seu caminho musical, ironicamente aquele que as rádios mais bem receberam, aquele que ironicamente a fez, num fogacho, mainstream.

O "Sonho Azul" é um álbum de que Né Ladeiras não gosta e não gosta de ser cunhada por ele, por aquela canção (dado factual: delicada, melódica e bela). Não gostou da capa nem de quase tudo o resto, mas o 'Sonho Azul' é hoje uma canção intemporal, com laivos de jazz e de groove. Inscreve-se na pop fresca que se fazia nos anos 80 e que faz parte, à revelia de Né Ladeiras, das canções elegantes que se fizeram nessa década e que ainda hoje perduram. Pode ser uma canção de fim de noite em qualquer década e, por ser uma canção de amor, fica bem em qualquer banda sonora de qualquer entrelaçar de mãos.

O 'Sonho Azul' não era a música que Né Ladeiras tinha feito até aí e decididamente não seria a música que queria fazer daí em diante. Mas a música, como a vida, não é um poema em linha reta e antes de Né Ladeiras cantar outros poetas, outras atmosferas e outros discursos, tomou o 'Sonho Azul' como um apeadeiro do seu percurso artístico.

A cantora dos Trovante e da Banda do Casaco queria dar a Portugal música apurada, cruzar recolhas e cancioneiros. Queria compor diferente e que para ela compusessem diferente. Queria unir o contexto urbano e as expressões musicais de carácter tradicional e cultural próprias do ambiente rural. Deu a Portugal obras-primas e quis estar do lado certo da música – que é a música na sua essência, sem cedências.

Né Ladeiras é uma cantora introspetiva e traz serenidade a quem a ouve. Gosta de sons, muitos, mas abomina o barulho, a tralha musical. Tem o ouvido treinado para sons depurados, para instrumentos tocados depuradamente. Consegue, na sua via progressiva e transgressora, embalar e hipnotizar. A nossa Lisa Gerrard consegue transpor atmosferas terracotas. E sabe bem incorporar memórias trágicas e felizes. E faz gala em registar o nomadismo de terras longe e de povos com outras perspetivas musicais – como o Brasil, Angola ou Moçambique.

Antes de um álbum tomado das canções de Fausto Bordalo Dias, "Todo Este Céu", dedicou ao seu país uma obra-prima, porventura a sua maior obra-prima. Recolheu-se em Trás-os-Montes, bebeu Giacometti e Margot Dias e compôs um álbum com título homólogo. Era esta afinal a Né Ladeiras por que queria ser invocada. ‘Trás-os-Montes’ é um álbum belo, de ambiência tradicional (do melhor que a nossa música tradicional tem), cerzido com vagar e talento. É um álbum português mas poderia ser um álbum sem fronteiras. E Portugal deve orgulhar-se de o ter.

Faria depois incursões pela darkwave melancólica, de inspiração xamânica e quase psicadélica, mas o que nos faz querer continuar a ouvir Né Ladeiras é a sua consistência. É a sua alegria de cantar e de nos dizer em forma de canções o melhor que temos na nossa raiz.

Levei-o comigo

Sonhou um sonho

Da cor do meu

Deitados no leito da lua

Na frescura, que tremor...

Ouvir também: 'La Molinera', incluído no álbum ‘Trás-os-Montes (1994), revisitada mais tarde no disco ‘Voz e Guitarra’ (1997) numa versão depurada só com as cordas de Pedro Jóia e Amadeu Magalhães. Uma canção embalada pelas fiandeiras de Miranda do Corvo, traduzida e cantada para castelhano.