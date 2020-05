O VOA Heavy Rock, que se realizaria no Estádio Nacional no próximo mês de julho, foi adiado para 2021.

Na sequência da determinação do Governo, que proíbe festivais até 30 de setembro, a organização do evento comunicou "com tristeza" a decisão.

O VOA acontecerá agora a 1 e 2 de julho do próximo ano.

"Agradecemos a compreensão e o apoio de todos e esperamos - tão breve quanto possível - comunicar-vos a notícia que todos desejamos: a manutenção integral do cartaz já anunciado", lê-se ainda no comunicado.

Este ano, o VOA teria como cabeças de cartaz os regressados System of a Down, a banda cuja presença no cartaz de 2021 os fãs mais questionam.