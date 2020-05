Pabllo Vittar, artista drag queen brasileira, é uma das protagonistas da nova campanha da Calvin Klein.

Contando com a participação de outras oito personalidades queer, a cantora partilhou as imagens no seu Facebook, escrevendo: "tenham orgulho naquilo que são".

Inspirada pela comunidade LGBTQ+, a campanha da Calvin Klein tem por mote #PROUDINMYCALVINS e, segundo o autor das fotografias, pretende fazer com que "toda a comunidade se sinta representada, incluída e celebrada. O meu objetivo é sempre criar fotos honestas com as quais as pessoas se relacionem de forma humana e mostrar a força e vulnerabilidade da pessoa fotografada".

Veja aqui as fotografias de Pabllo Vittar, que deveria atuar no NOS Primavera Sound no próximo mês de junho (devido à covid-19, o festival foi adiado para 2021).