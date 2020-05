A Música no Coração, promotora responsável por numerosos eventos em Portugal, acaba de revelar as datas dos seus festivais, adiados para 2021 em virtude da covid-19.

A 26ª edição do Super Bock Super Rock acontece assim a 15, 16 e 17 de julho, no Meco.

O 24º MEO Sudoeste realiza-se na Zambujeira do Mar de 3 a 7 de agosto, com abertura do campismo marcada para 31 de julho.

Quanto à 12ª edição do Sumol Summer Fest, fica marcada para a Ericeira, a 2 e 3 de julho, e a 13º Galp Beach Party, em Matosinhos, terá lugar a 25 e 26 de junho.

Em comunicado de imprensa, a Música no Coração informa que os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas. "Estaremos sempre disponíveis para esclarecer todas as dúvidas e aguardamos agora o decreto-lei resultante da discussão na especialidade na Assembleia da República, para poder dar mais informações", acrescenta-se.

Quanto aos cartazes dos festivais, a promotora garante estar a trabalhar para manter ou melhorar o alinhamento dos mesmos.

"Brevemente daremos novidades. Desde já, Trippie Redd, Burna Boy, SAINt JHN, Piruka e Nenny, anunciados para a 12ª edição do Sumol Summer Fest em 2020, estão já confirmados para as novas datas em 2021", rematam.