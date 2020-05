Mariza dará este sábado, 16 de maio, pelas 21h45, um concerto sem público.

A atuação vai decorrer no Teatro da Trindade, em Lisboa, e pode ser vista no YouTube e na posição 17 da NOS.



Sobre a organização desta "experiência" de música ao vivo, em tempos de covid-19, Miguel Birra, da agência Ruela, que representa Mariza, afirmou à BLITZ: "Estamos a tomar todas as precauções, usando máscaras, proteções para os pés e desinfetando tudo com regularidade". "Vamos também tentar garantir que não estejam mais do que um certo número de pessoas em palco, nem na área de montagem", esclarece.

Concertos sem público, com lotação limitada ou em formato drive-in são alguns dos formatos que estão a ser ensaiados neste momento, em Portugal e não só, para contornar a proibição de ajuntamentos devido à pandemia de covid-19. Hoje foram conhecidas as diretivas do Ministério da Cultura para o regresso aos espetáculos.