O convidado do décimo sétimo episódio do Posto Emissor é Pedro Abrunhosa. O músico do Porto falou longamente com Mário Rui Vieira e Lia Pereira sobre o dueto com Carolina Deslandes, dedicado ao seu pai, que não abraça há dois meses, ou o concerto drive-in que dará ainda este mês, admitindo que não se trata de um modelo perfeito, mas sim de uma experiência em tempos de covid-19.Sem rodeios, Pedro Abrunhosa aborda ainda a onda de populismo cujos protagonsistas "cavalgam" a crise vivida em todo o mundo, comentando a atuação de Donald Trump, Jair Bolsonaro e também André Ventura. O passado mais ou menos recente é também recordado, através das ações de protesto durante o governo de Cavaco Silva, nos anos 90, ou de 'Balada de Gisberta', canção inspirada por uma tragédia no Porto, que conheceu uma nova vida no Brasil depois de ser gravada por Maria Bethânia.

Além de um ponto da situação respeitante aos concertos e festivais em Portugal, deixamos também no episódio desta semana do Posto Emissor duas sugestões de novos álbuns: "Set My Heart on Fire Immediately", de Perfume Genius, e "Mutable Set", de Blake Mills, e falamos da entrevista que fizemos aos Clã a propósito do novo álbum, "Véspera".

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Mário Rui Vieira e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.