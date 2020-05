Os Queen irão transmitir esta sexta-feira, no YouTube, o histórico concerto de homenagem a Freddie Mercury, realizado em 1992.

O concerto teve lugar no Estádio de Wembley, um ano após a morte do vocalista, e contou com a presença de "gigantes" como Elton John, Metallica, Guns N' Roses, Robert Plant e David Bowie, entre muitos outros.

A transmissão será feita para fins de caridade, tendo como objetivo auxiliar o fundo de resposta à Covid-19 da Organização Mundial de Saúde. Estará disponível a partir das 19h (em Portugal continental), e por um período de apenas 48 horas.