Morreu Beckett Cypher, filho da cantora Melissa Etheridge. Tinha 21 anos e terá sido vítima de uma sobredose de drogas.

A sua morte foi confirmada pela própria cantora. “Hoje juntei-me às centenas de milhares de famílias que perderam entes queridas para o vício de opioides. (...) O meu coração está despedaçado”. “Debatemo-nos com o que mais poderíamos ter feito para ajudá-lo, mas no fim de contas sabemos que a sua dor acabou”.

Beckett era o filho mais novo de Melissa Etheridge e Julie Cypher, tendo nascido com recurso à inseminação artificial. O esperma foi doado pelo também músico David Crosby ao casal, que se separou no ano 2000.

Melissa Etheridge tem ocupado a sua quarentena com vários concertos transmitidos em direto no Facebook, a partir de sua casa, e que estão disponíveis através do seu website.