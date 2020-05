O rapper Kanye West e a estrela de reality shows Kim Kardashian não estão a conseguir entender-se em período de isolamento, provocado pela pandemia de Covid-19. Segundo declarações de fontes próximas do casal à revista US Weekly, o casal vive em lados opostos da mansão e não se entende quanto aos filhos, com Kardashian a queixar-se da falta de apoio do rapper.

"A Kim sente que precisa de algum afastamento do Kanye. Está a tentar ser uma ótima mãe, concentrar-se no curso de direito e nos seus compromissos de trabalho e torna-se difícil fazer isso tudo sem o Kanye a ajudar tanto quanto devia", declarou a fonte anónima. O casal tem quatro filhos: North de 6 anos, Saint de 4, Chicago de 2 e Psalm de 1.

Além disso, Kardashian também se sente, alegadamente, cansada de sentir que o rapper lhe tenta "impor a sua visão da vida". "O Kanye escapa-se para o escritório para um intervalo de trabalho e também deixou a Kim fazer um intervalo, na semana passada, quando levou alguns dos filhos numa viagem até Wyoming", diz ainda a referida fonte.