Na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, irão assinalar-se 40 anos desde a morte de Ian Curtis, vocalista dos Joy Division.

Em sua homenagem, Bernard Sumner e Stephen Morris, ex-Joy Division e hoje nos New Order, irão participar num evento online intitulado "Moving Through the Silence: Celebrating the Life and Legacy of Ian Curtis".

O evento terá lugar a partir das 20h, em Portugal continental, e é descrito como "uma noite especial com música, poesia e conversas, para lembrar a vida e o legado de Ian Curtis".

Para além de Sumner e Morris, participarão também os Elbow e os Kodaline, que atuarão ao vivo, Brandon Flowers, vocalista dos Killers, e a atriz Maxine Peake, entre outros.

O evento será transmitido através da plataforma United We Stream, que está a angariar fundos para o combate à Covid-19 na cidade de Manchester, de onde os Joy Division são naturais.