Os concertos de Bill Callahan em Portugal, que se realizariam no Hard Club no Porto, no Convento São Francisco em Coimbra e na Aula Magna em Lisboa, respetivamente nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho, foram cancelados, anunciou esta manhã a promotora Everything is New.

Na origem do cancelamento está a "atual situação provocada pelo surto de Covid-19", respeitando assim a promotora as recomendações da Direção-Geral da Saúde e as "limitações impostas para o mês de maio pelo estado de calamidade".

Quem comprou bilhetes para o espetáculo do músico norte-americano poderá pedir o reembolso do dinheiro a partir de segunda-feira, dia 18 de maio, no local de compra (num prazo máximo de 60 dias úteis).