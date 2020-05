Jimmy Fallon convidou os Roots, seus parceiros do costume, e Brendan Urie, vocalista dos Panic! At The Disco, para uma versão caseira de 'Under Pressure', clássico dos Queen gravado em dueto com David Bowie em 1981. Além de uma torradeira e de um tacho, a banda recorreu a copos, frascos e a instrumentos mais convencionais para a releitura da canção, gravada para a edição "em casa" do "Tonight Show". Veja abaixo.