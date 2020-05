Depois de ter falado abertamente sobre o facto de ter sido infetada pelo novo coronavírus durante a digressão de "Madame X", Madonna revelou que vai finalmente ser operada ao joelho. Recorde-se que uma lesão a obrigou a cancelar uma série de concertos da digressão europeia, no início do ano, incluindo vários dos que tinha marcados em Lisboa.

Num post no Instagram, a rainha da pop, hoje com 61 anos, partilhou duas fotografias, nas quais mostra o estado do seu corpo, e escreveu na legenda: "vou finalmente receber o meu tratamento regenerativo para a cartilagem que tenho em falta!! Estaria aos pulos se pudesse, depois de oito meses de dor. Desejem-me sorte!".

Foi no final da digressão que Madonna contraiu o novo coronavírus, tendo assumido que pensou tratar-se de uma "gripe muito má". Há uma semana, a artista revelou aos fãs que já não se encontra doente: "quando testas positivo para anticorpos significa que tiveste o vírus, coisa que claramente tive porque estava doente no final da minha tour, em Paris, há mais de sete semanas".

