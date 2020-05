Katy Perry confessou estar a lidar com "ondas de depressão" durante o confinamento devido à Covid-19. A artista norte-americana, que está grávida do primeiro filho com o noivo, o ator Orlando Bloom, falou com os seus seguidores no Twitter ontem à noite sobre a instabilidade emocional e psicológica que está a sentir, isolada em casa.

"Às vezes, não sei o que é pior: tentar evitar o vírus ou as ondas de depressão que chegam com este novo normal", escreveu a cantora de 35 anos. Alguns dos seus seguidores famosos não demoraram a responder, com a comediante Rosie O'Donnell a escrever "sei do que falas" e a designer de moda Vera Wang a mostrar-se solidária: "aguenta-te aí, fogo de artifício [uma referência à canção 'Fireworks'], adoro-te".

Numa entrevista recente, Perry confessou estar a ganhar peso com o isolamento, "alguns de nós estão a ganhar a Covid 15 ou a perder a Covid 15. Eu devo estar a ganhar a Covid 30 porque estou a comer por dois. Portanto, a cada semana estou... diferente", disse. Dentro de dois dias, a artista vai revelar o vídeo do seu novo single, 'Daisies'.