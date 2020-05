O concerto dos Slipknot na Altice Arena, em Lisboa, a 17 de agosto, foi cancelado. A atuação estava integrada na digressão de verão que a banda norte-americana tinha agendada para os próximos meses e que foi, também, totalmente cancelada.

A informação foi divulgada pela banda nas redes sociais e repartilhada pela promotora Everything Is New: "todos os portadores de bilhetes para o espetáculo poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis a partir de segunda-feira dia 18 de maio, no respetivo local ou website de compra".

Na mensagem original, o grupo explica: "esperamos ansiosamente por voltar a atuar para os nossos fãs novamente e vamos fazê-lo quando a segurança de toda a gente puder ser assegurada". Os Slipknot regressariam a Portugal e a vários países da Europa com o álbum "We Are Not Your Kind", editado em agosto do ano passado.