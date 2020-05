Os passes gerais para a edição de 2021 do festival de Roskilde, que este ano foi cancelado devido à pandemia da Covid-19, já se encontram esgotados.

Segundo a revista IQ, tal se deve ao facto de 85% dos festivaleiros terem preferido guardar os bilhetes que já tinham para a edição deste ano (e que serão válidos em 2021), em vez de pedir o reembolso.

O festival de Roskilde, que cumpriria o seu 50º aniversário em 2020, teria lugar de 27 de junho a 4 de julho. Os 12 mil bilhetes que foram devolvidos foram colocados à venda esta terça-feira, esgotando em horas.

Ainda existem 5 mil bilhetes diários disponíveis, que serão colocados à venda em agosto.

Do alinhamento da edição de 2020 faziam are nomes como Taylor Swift, Kendrick Lamar e Strokes, que também iriam atuar no NOS Alive, em julho.