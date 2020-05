Numa altura em que o conceito de concertos drive-in chega a Portugal - Pedro Abrunhosa atuará nesse formato em Leiria e a Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, oferecerá alguns concertos do género a partir desta semana -, o músico dinamarquês que protagonizou o primeiro espetáculo drive-in falou ao NME sobre a sua experiência.

Depois de ver um grande concerto cancelado, devido à pandemia de covid-19, Mads Langer diz que este foi um espetáculo "completamente diferente" dos que costuma dar.

Num recinto com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, o cantor tocou para duas mil pessoas dentro de 500 carros. "Acabou por ser muito intimista. Percebi que não estava a tocar para duas mil pessoas, mas para 500 pessoas vezes quatro. Parecia que estava a tocar nos quartinhos que eram cada carro".

Inicialmente, a comunicação com o artista foi feita com o público a apitar as buzinas e a levantar os pára-brisas dos seus automóveis; depois, Mads Langer criou uma conversa na aplicação Zoom, para que todos os espectadores pudessem participar. "Acabou por ser um concerto de músicas pedidas e uma conversa com o público. Algo de que nunca me esquecerei", garante o cantor, que ia perguntando aos fãs de onde vinham e se tinham sido afetados pelo vírus.

"As regras indicavam que as pessoas podiam ter a janela do lado esquerdo aberta, por isso iam acenando. Tentámos diferentes soluções para substituir as palmas. Primeiro as pessoas apitavam as buzinas, depois começaram a abanar os carros", conta.

O ponto alto do espetáculo, para Mads Langer, foi quando um casal lhe pediu para tocar uma canção para a qual a senhora havia feito uma coreografia, há dois anos; porém, como entretanto ficou grávida, acabou por não poder atuar com o cantor num programa televisão. Mads Langer convidou então a fã a subir ao palco e a dançar enquanto ele cantava e tocava - à distância de alguns metros.

As reações que o artista recebeu a este espetáculo foram muito positivas, diz. "As pessoas estão ansiosas por esquecerem as suas preocupações durante uns minutos, por saírem e interagirem com outras pessoas. Não fomos feitos para estarmos sozinhos em casa".