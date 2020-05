Bryan Adams pediu desculpa pelo post que publicou esta semana no Instagram, culpando "os filhos da mãe que comem morcegos e criam vírus" pela pandemia de covid-19.

As palavras do canadiano geraram acusações de racismo e levaram-no a apagar o tweet em que linkava esse post e a desativar os comentários dessa publicação no Instagram.

Ontem, Bryan Adams pediu desculpa pelo seu desabafo.



"Peço desculpa a todos os que se sentiram ofendidos pelo meu post de ontem. Só quis desabafar e falar sobre a horrível crueldade contra os animais que se pratica naqueles mercados ser uma possível origem do vírus e promover o veganismo".

"Tenho amor por todas as pessoas e solidariedade por todos os que estão a ligar com esta pandemia em todo o mundo", garante Bryan Adams, que por estes dias devia estar a dar uma série de concertos no Royal Albert Hall, em Londres.