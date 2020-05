A filha de 2 anos do rapper Travis Scott e de Kylie Jenner, irmã mais nova de Kim Kardashian, superou um difícil desafio que lhe foi colocado pela mãe. Stormi Webster ficou com uma taça de chocolates à sua frente enquanto Jenner foi à casa de banho, com a promessa que quando a mãe regressasse teria a sua recompensa, e conseguiu resistir à tentação de comer um dos doces.

Olhar para a televisão, evitando olhar para a taça, hesitar ao aproximar-se e cantar 'paciência, paciência' foram algumas das fases por que a pequena Stormi passou enquanto aguardava pela mãe. No final, teve direito a três chocolates, devidamente celebrados com um grito de entusiasmo.

Nos comentários ao vídeo partilhado por Kylie nas redes sociais, a irmã Kim comentou, referindo-se aos filhos de 2 e 4 anos que tem com Kanye West: "perfeito! Isto não resultaria com a Chicago ou especialmente com o Saint"

Veja o vídeo abaixo.