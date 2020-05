Pedro Abrunhosa anunciou um concerto em formato 'drive-in' para o próximo dia 23 de maio.

De título "Vens de Carrinho", o espetáculo deverá ser o primeiro deste género em Portugal; na Dinamarca, já se testou este modelo de concerto, uma das soluções possíveis em tempos de pandemia de covid-19 e isolamento social.

O espetáculo acontecerá no estacionamento do Estúdio 33, um equipamento habitualmente destinado a congressos, localizado na vila de Ansião (distrito de Leiria), que em junho acolherá espetáculos no mesmo formato do ilusionista Luís de Matos e do comediante Nilton.

Os bilhetes custam 50 euros por veículo e a sua compra obedece a algumas condições, como manter o motor do carro desligado e não abrir as janelas do automóvel.

Do site da Ticketline:

- No momento da aquisição do ingresso, o comprador deverá indicar a marca, o modelo e matrícula da viatura em que se deslocará ao Estúdio 33, bem como o nome da pessoa responsável e respetivo endereço de correio electrónico (através do qual receberão instruções e esclarecimentos com vista à melhor experiência possível)



- O preço do ingresso refere-se a um único veículo, sendo o número de espectadores máximo determinado pelo número máximo de passageiros permitido por lei para cada veículo



- Os veículos deverão fazer “check-in” à entrada do recinto entre uma hora e trinta minutos antes do início previsto para o início do espetáculo. A não comparência nesse intervalo de tempo poderá resultar na proibição de entrada e perda de direito a assistir ao espetáculo



- No período de “check-in”, e ainda antes da entrada no recinto, cada veículo será identificado no pára-brisas e serão entregues instruções de funcionamento e informações úteis e protocolos de emergência



- Ao adquirir o ingresso, o comprador compromete-se a garantir que o seu auto-rádio poderá sintonizar frequências de FM (rádio normal), sendo que o áudio do espetáculo será audível através do equipamento da própria viatura mediante frequência indicada à chegada ao recinto



- Os veículos deverão permanecer com o motor desligado assim que concluído o estacionamento no local indicado pelo pessoal credenciado



- Não é permitida a abertura de janelas no interior do recinto



-A utilização das instalações sanitárias disponíveis será feita mediante o envio de sms para equipa assistente que garantirá que apenas uma pessoa de cada vez poderá utilizar o serviço