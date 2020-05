A Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, receberá a partir de amanhã concertos drive-in, aos quais os espectadores poderão assistir do interior do seu carro ou nas redes sociais.

A cantora Maria João será a protagonista do primeiro concerto deste género na Fábrica Braço de Prata, amanhã, 13 de maio, pelas 21h30.

"Enquanto decorre em direto na sala Nietzsche, a apresentação será projetada nos muros do exterior e, em simultâneo, transmitida nas redes sociais da Fábrica", pode ler-se no Facebook da sala.

"As reservas para o drive-in são limitadas e já estão abertas. Para assistir ao concerto do carro, cada ocupante terá de consumir pelo menos 5 euros em bebidas ou comidas take away. O restaurante estará aberto das 19h30 às 23h".



A Fábrica Braço de Prata pede ainda a quem assistir ao concerto no Facebook ou no Instagram que faça uma contribuição simbólica de 1 euro, para os artistas.

Na quinta-feira haverá jam sessions com Victor Zamora, na sexta-feira atua Tonecas Prazeres e no sábado o pianista João Ventura.

Ainda este mês, Pedro Abrunhosa dará também um concerto drive-in em Leiria. Saiba mais aqui.