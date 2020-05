Em isolamento, Josh Homme mostrou aos fãs uma atuação diferente: a partir da sua casa de banho.

O líder dos Queens of the Stone Age interpretou 'Villains of Circumstance', de "Villains" (2017), para um projeto curado pelo fotógrafo Hedi Slimane intitulado "Portrait of a Performer".

O vídeo foi gravado a 30 de abril, em apenas um take, e encontra-se disponível na página de Instagram dos Queens of the Stone Age. Veja aqui: