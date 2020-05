Os grandes festivais de Reading e Leeds, que se realizariam em Inglaterra no final do próximo mês de agosto, acabam de ser oficialmente cancelados, devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a organização explica que tentou tudo o que estava ao seu alcance para realizar o festival "nestes tempos estranhos e confusos", mas que acabou por reconhecer que tal não seria possível.

Agradecendo a todos os que trabalham consigo, a organização adianta ainda que os bilhetes para a edição deste ano são válidos para 2021. Se preferirem, os detentores de ingresso podem pedir o reembolso do mesmo.

Migos, Liam Gallagher, Rage Against the Machine e Idles eram alguns dos artistas confirmados do cartaz de Reading e Leeds, que aconteceria de 28 a 30 de agosto.