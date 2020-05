Bryan Adams partilhou, no Instagram, um post revoltado contra a origem da pandemia de covid-19, que atribui aos chineses.

No dia em que deveria começar uma série de concertos no Royal Albert Hall, em Londres, o cantor canadiano escreveu:



"Hoje devia começar uma residência no Royal Albert Hall, mas graças a uns filhos da mãe que comem morcegos, vendem carne fresca e fazem vírus, o mundo está todo parado. Já para não falar dos milhares de pessoas que sofreram ou morreram do vírus. Além de lhes agradecer, só tenho uma mensagem para eles: sejam vegans".

Nesta mensagem, Bryan Adams reúne uma série de teorias para a origem do vírus, desde a transmissão para humanos pela ingestão de morcegos aos mercados de carne fresca de Wuhan, passando por uma eventual criação do vírus em laboratório.

Antes de Bryan Adams, já Paul McCartney e Brian May se haviam pronunciado sobre a ligação da doença ao consumo de carne, considerando que comer morcegos "é um bocado medieval".