No dia em que fez 60 anos, Bono partilhou uma playlist com as "60 canções que salvaram" a sua vida.

Da lista fazem parte artistas como Billie Eilish, David Bowie, Iggy Pop, Arcade Fire, Pearl Jam ou Kraftwerk. O músico anunciou, também, a sua intenção de escrever uma carta de agradecimento a cada um deles.

"Estas são algumas das canções que salvaram a minha vida. Aquelas sem as quais não teria conseguido viver. As que me trouxeram até aqui", escreveu.

"Queria agradecer aos artistas e a todos os que ajudaram na sua composição. Vou escrever uma carta, como fã, a acompanhar cada canção de forma a tentar explicar o meu fascínio".

Ouça a playlist de Bono: