Morreu a cantora norte-americana Betty Wright, autora de temas como 'Clean Up Woman' e 'No Pain No Gain'. Tinha 66 anos.

A sua morte, cujas causas não foram imediatamente reveladas, foi confirmada pela sua sobrinha, Niema Bella, no Twitter: "Descansa em paz, tiazinha. Voa alto, meu anjo", escreveu

Ao longo de uma carreira com mais de meio século, Betty Wright navegou pelos terrenos da soul, do funk e do R&B, recebendo vários elogios por parte do público e da crítica especializada pelo poderio da sua voz.

No final da década de 70, andou em digressão com Bob Marley, fazendo as primeiras partes da "Survival Tour". Ao longo dos anos, as suas canções foram alvo de sampling por parte de nomes como Beyoncé, 2PAC ou YG.

Em 195, venceu um Grammy de Melhor Canção R&B por 'Where Is The Love'. O seu último álbum, "Living...Love...Lies", data de 2014.