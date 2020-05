Pouco depois de começar o seu confinamento, devido à Covid-19, Miley Cyrus resolveu dar início a um programa de conversas ao vivo no Instagram: em "Bright Minded: Live with Miley" recebeu dezenas de convidados famosos, mas a artista confessou agora que só lavou o cabelo para falar com dois deles.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Cyrus revelou: "só lavei o cabelo duas vezes a fazer o programa: uma vez para o Elton John e outra para a senadora Elizabeth Warren". A artista diz ter ficado particularmente nervosa antes da conversa com a ex-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos e que chegou mesmo a "vestir uma blusa bonita de linho".

"Eu nem tenho blusas! Tudo no meu guarda-roupa tem picos ou é de pele ou latex", disse ainda Miley, "portanto, andei a dar voltas ao roupeiro sem saber o que vestir para a entrevista com a senadora. Foi a minha preocupação principal, claro". Ao longo de 20 programas, a artista falou com artistas como Demi Lovato, Anitta ou Dua Lipa, a atriz Reese Witherspoon, Paris Hilton ou os apresentadores Ellen DeGeneres e Jimmy Fallon.