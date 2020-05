Katy Perry está em isolamento social, em casa, grávida de "hormonal". A artista norte-americana diz, referindo-se ao aumento de peso, que "alguns de nós estão a ganhar a Covid 15 ou a perder a Covid 15. Eu devo estar a ganhar a Covid 30 porque estou a comer por dois. Portanto, a cada semana estou... diferente".

Numa entrevista em vídeo, no passado sábado, Perry falou sobre os desafios de estar em casa há tanto tempo. "Devo dizer que tenho cinco dias bons e dois em que choro quando olho para os dedos dos pés ou quando faço tarefas simples", assume, "também penso que isso é provavelmente devido às hormonas".

A artista, que está em "quarentena" com alguns familiares, confessa que não está habituada "com tanta gente num espaço confinado durante tanto tempo". "Gosto de ter tempo para mim, sozinha, e não tenho para onde ir exceto para o meu carro. Vou muitas vezes para o meu carro, que está estacionado junto à minha casa".

Inserida num evento de solidariedade, "Shein Together", que pretendia angariar dinheiro para a Organização Mundial de Saúde, a entrevista antecipou uma atuação da artista no seu estúdio caseiro, durante a qual cantou 'Firework', 'Roar' e 'Never Really Over'. Veja o vídeo abaixo.