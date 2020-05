Josh Homme pediu em tribunal uma ordem de restrição contra a sua ex-mulher, Brody Dalle, líder dos Distillers.

O guitarrista e vocalista dos Queens of the Stone Age (QotSA) alega que Dalle está a tentar enviá-lo para a prisão, por ter alegadamente quebrado a ordem de restrição que a ex-mulher já havia requisitado contra si.

No processo, obtido pelo website TMZ, Josh Homme afirma que Brody Dalle comparece propositadamente aos seus eventos, de forma a forçá-lo a violar essa ordem.

Um dos casos citados refere-se a uma ocasião em que Homme levou a filha de ambos a uma aula de equitação: uma hora antes do seu término, Dalle estacionou junto ao seu carro e começou a filmar toda a situação com o telemóvel.

Logo de seguida, o músico diz ter recebido uma mensagem ameaçadora do advogado de Dalle, onde este afirmava que iria chamar a polícia se Homme não abandonasse imediatamente o local.

O músico acrescenta que já não vive com Brody Dalle há quase seis meses, mas que ainda assim a ex-mulher continua a controlar as suas chamadas e despesas de cartão de crédito.

O juiz encarregue do processo aceitou o pedido de Josh Homme, pelo que Brody Dalle não poderá aproximar-se do ex-marido mais do que 90 metros. O casal voltará a tribunal no final do mês.

Homme conheceu a artista australiana no festival Lollapaloozza em 1996. Ele estava no festival a tocar com os Screaming Trees, de Mark Lanegan, ela para ver a banda do namorado (depois marido) Tim Armstrong, dos Rancid. Em 2003, quando Dalle se separava de Armstrong, voltaram a relacionar-se e começaram a namorar. Casaram-se em 2005 e tiveram três filhos. Separaram-se em 2019.