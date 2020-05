Tom Morello deu uma entrevista à revista Metal Hammer, na qual lamentou a falta de empenho por parte de jovens músicos, no que toca a ensaiar.

"Sinto-me enojado, porque estes jovens não ensaiam guitarra oito horas por dia. Estão à procura de uma saída fácil para se tornarem famosos", desabafou.

"Olhem para as 50 canções que mais passam na rádio, nos EUA. Não há solos de guitarra em nenhuma".

No entanto, o guitarrista dos Rage Against the Machine admitiu que seria muito difícil, nos dias que correm, atingir o primeiro lugar das tabelas com um solo de guitarra.

"Nos tempos que correm, a indústria musical não existe", disse. "Se os novos Metallica ou os novos Rage Against the Machine nascessem, não existiria uma estrutura que os empurrasse pelas goelas do mundo abaixo, como há 20 ou 25 anos".

Ainda assim, Morello acredita que o streaming, juntamente com plataformas como o Bandcamp, transformaram a distribuição de música num processo mais "democrático".

"Tu, eu, o tipo que caminha pela rua lá fora... Podemos fazer um álbum nos nossos telemóveis, criar uma página no Facebook e pô-lo lá", afirmou.