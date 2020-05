Little Richard, um dos pioneiros do rock, morreu hoje, 9 de maio, aos 87 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada à Rolling Stone pelo filho, Danny Penniman, que não revelou a causa do óbito.

Conhecido por êxitos como 'Tutti Frutti' (1956), 'Lucille' (1957) ou 'Good Golly Miss Molly' (1958), Little Richard viria a inspirar numerosos músicos com as suas canções energéticas, ao piano, e pela sua persona extravagante. Elton John, Beatles e Prince foram alguns dos seus fãs e seguidores mais ilustres.

Nascido Richard Wayne Penniman a 5 de dezembro de 1932, em Macon, no estado da Georgia, Little Richard tinha 11 irmãos e vários tios pregadores. Castigando o seu estilo andrógino, o pai levou-o a sair de casa com apenas 13 anos, passando o adolescente a viver com uma outra família em Macon.

Amigo de infância de Otis Redding, Little Richard - alcunha ganha aos 15 anos - assinou o seu primeiro contrato discográfico, com a RCA, em 1951, lançando nesse ano o single 'Taxi Blues'. O primeiro álbum, "Here's Little Richard", chegou em 1956 e a sua carreira discográfica estendeu-se até aos anos 90. O músico que influenciou incontáveis artistas funk, soul, rock e hip-hop e recebeu sucessivos prémios e distinções continuou a atuar ao vivo até aos anos 2000, apesar dos crescentes problemas de saúde.