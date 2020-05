Os Foo Fighters partilharam, na íntegra, o concerto em formato acústico que deram no Teatro Pantages, em Los Angeles, em 2006.

O concerto já estava nas mãos de vários fãs, tendo sido editado em formato CD e DVD, com o nome "Skin and Bones". A banda de Dave Grohl decidiu agora partilhá-lo, criando ainda um fundo de apoio aos músicos afetados pela Covid-19, e pedindo donativos aos fãs.

Este espetáculo fez parte de uma digressão acústica dos Foo Fighters, com Dave Grohl a explicar, antes de tocar 'Next Year', a forma como o formato mudou a sua relação com a sua música:

"A maior parte da nossa música começa com uma guitarra acústica. Depois transformamo-la em canções, e daí em canções rock. O desafio é esse", diz.

"Às vezes dá para os dois lados, outras vezes as canções ficam acústicas, e às vezes não prestam e vocês nunca as ouvem. Há muitas canções às quais demos um tratamento rock que deveriam ter permanecido acústicas, porque ao longo destes meses aprendi a gostar mais delas".

Confira aqui o alinhamento e veja o concerto:

Intro

Razor

Over and Out

On the Mend

Walking After You

Still

Marigold

My Hero

Next Year

Another Round

See You

Cold Day in the Sun

Big Me

What If I Do

Skin and Bones

Ain’t It the Life

February Stars

Times Like These

Friend of a Friend

Best of You

Everlong