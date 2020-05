Nasceu esta semana o filho de Grimes e Elon Musk, cujo nome bizarro depressa se tornou tópico de conversa nas redes sociais: X Æ A-12.

Após a explicação da mãe para a origem do nome, outra questão se levantou: como pronunciá-lo? Em entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience, o patrão da Tesla deu as indicações necessárias.

Segundo Elon Musk, o "X" deve ser pronunciado como a letra em si, ao passo que "Æ" se pronuncia "ash". "A-12", ou "Archangel 12, precursor do SR71, o avião mais fixe de sempre", foi uma ideia sua.

Musk revelou ainda que a escolha do nome "partiu sobretudo" de Grimes. "Ela é muito boa a dar nomes", brincou. Veja a entrevista: