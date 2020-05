A cantora brasileira Anitta revelou que, aos 27 anos, já fez "umas 50" operações plásticas.

"Não nasci com o dom da beleza. Precisei de umas 50 plásticas, botox", disse, durante um direto para as redes sociais.

Entre as operações a que Anitta já se sujeitou contam-se uma redução dos seios, uma rinoplastia, um aumento dos lábios, uma lipoescultura e uma operação aos glúteos.

Tudo somado, a cantora já gastou vários milhares de euros no seu próprio corpo, de forma a apresentar-se condignamente aos fãs. "Não é só colocar a roupa e lavar a cara, demoro duas horas na minha própria produção", admitiu.



Ainda que esta revelação tenha provocado alguma polémica no Brasil, Anitta mostrou-se tranquila: "Só o peito e o nariz me incomodavam. O resto fiz porque me deu na telha", rematou.